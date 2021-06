Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 15-Jähriger leicht verletzt

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Montagnachmittag in der Steigerstraße von Erfurt ein 15-Jähriger leicht verletzt. Als er mit seinem Fahrrad aus einer Ausfahrt fuhr, stieß er auf dem Gehweg mit einem Auto zusammen, welches ebenfalls aus einer angrenzenden Ausfahrt gefahren kam. Der Jugendliche wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die 45-jährige Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell