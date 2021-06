Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In die Flucht geschlagen

Sömmerda (ots)

Ein 35-jähriger Mann wurde Montagabend stutzig, als er kurz vor Mitternacht aus dem Keller seines Wohnhauses in der Professor-Semmelweis-Straße in Sömmerda Geräusche wahrnahm. Er ging der Sache auf den Grund und schaute nach dem Rechten. Im Keller stieß er auf zwei sichtlich überraschte Diebe, die sich gerade an einem Verschlag zu schaffen gemacht hatten. Ohne Beute ergriff das Duo die Flucht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung der Polizei wurden die unbekannten Männer nicht mehr gefasst. (JN)

