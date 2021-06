Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Diebestour

Eine Polizeistreife kontrollierte Montagvormittag in der Erfurter Innenstadt einen 31-jährigen einschlägig bekannten Mann. Er hatte einen präparierten Karton dabei, in dem sich T-Shirts und eine Hose im Wert von mehr als 100 Euro befanden. Stutzig wurden die Polizisten, als sie Diebstahlssicherungen an den Kleidungsstücken entdeckten. Ermittlungen ergaben schließlich, dass er in zwei Bekleidungsgeschäften auf Diebestour gewesen war. Die gestohlenen Sachen wurden den Läden zurückgegeben, der Mann erhielt eine Strafanzeige. (JN)

