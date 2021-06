Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken überschlagen

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Montagmorgen wurde die Polizei in Sömmerda in die Schallenburger Straße gerufen. Kurz vor Schallenburg war ein Kurierfahrer mit seinem Citroen in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und hatte sich dabei überschlagen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem leicht verletzten Fahrer Alkoholgeruch fest. Der 67-jährige Mann pustete fast 1,5 Promille. Zur weiteren Beobachtung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von 1.500 Euro. (JN)

