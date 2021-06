Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos beschädigt

Erfurt (ots)

Am Wochenende hatten es Vandalen gleich auf drei Autos abgesehen. In der Neuwerkstraße wurde von einem Golf ein Außenspiegel abgerissen. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Weimarischen Straße zerkratzen Unbekannte einen Audi. In der Kranichfelder Straße wurden von einem Polo der Lack und eine Scheibe zerkratzt sowie die Luft von einem Reifen abgelassen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.800 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell