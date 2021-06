Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere E-Scooter gestoppt

Erfurt (ots)

Am Wochenende musste die Erfurter Polizei gleich acht E-Scooter Fahrer*innen aus dem Verkehr ziehen. Eine Frau und sieben Männer im Alter von 20 bis 42 Jahren standen entweder unter Drogeneinfluss oder waren alkoholisiert. Ein 25-Jähriger, der in der Nacht zu Samstag auf dem Domplatz mit einem E-Scooter kontrolliert wurde, hatte reichliche Gleichgewichtsprobleme. Es war also keine Überraschung für die Beamten, als es der junge Mann bei einem Alkoholtest auf fast zwei Promille brachte. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell