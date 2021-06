Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 49-Jähriger angegriffen

Erfurt (ots)

Am Samstagabend wurde ein Passant von zwei unbekannten Männern angegriffen. Er war im Bereich Venedig unterwegs, als er von seinen Peinigern aus unbekannten Gründen mit Schlägen und Tritten traktiert wurde. Anschließend ließ das Duo von dem Mann ab und lief in unbekannte Richtung davon. Der 49-jährige Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

