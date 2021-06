Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kassenhäuschen heimgesucht

Landkreis Sömmerda (ots)

Nach langem Warten konnte das Waldschwimmbad in Rastenberg am Freitag endlich für alle Sonnenhungrigen und Wasserratten die Pforten öffnen. Die Freude der Betreiber wurde allerdings schon einen Tag später getrübt. Am Samstag hatte sich während des laufenden Betriebs eine unbekannte Person in das Kassenhäuschen des Freibades geschlichen und etwa 1.000 Euro Bargeld aus der Kasse gestohlen. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun wegen Diebstahls. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell