Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Joint erwischt

Sömmerda (ots)

Am Freitagabend wurde in Sömmerda ein 54 Jahre alter Radfahrer in der Kölledaer Straße kontrolliert. Mit seiner Fahrweise und seinem Fahrrad war alles in Ordnung, jedoch führte er einen Joint bei sich. Dieser wurde beschlagnahmt und eine Anzeige gegen den Mann wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. (FR)

