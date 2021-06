Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und erheblichem Sachschaden

Gangloffsömmern OT Schilfa (ots)

Am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr kam ein 56 jähriger Renaultfahrer in der Ortsdurchfahrt Schilfa aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und stieß in der Folge mit einem ordnungsgemäß am gegenüberliegenden Straßenrand abgeparkten Pkw zusammen. Durch den heftigen Zusammenprall, überschlug sich der Renault. Der Fahrer zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Jedoch entstand am Renault, sowie am geparkten Ford, erheblicher Sachschaden. Außerdem konnte bei dem Renaultfahrer deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Einen Atemalkoholtest konnte er aufgrund der Umstände am Unfalltag nicht durchführen. Zur Ausklärung wurde eine Blutentnahme bei dem Mann veranlasst und sein Führerschein zunächst sichergestellt. (tf)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell