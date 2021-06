Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall in Erfurt

Erfurt (ots)

Am Sonntagmorgen kam es in einem der Kreuzungsbereiche der Erfurter Stauffenbergallee zu einem schweren Verkehrsunfall. Hier kollidierten zwei Pkw, nachdem die 45-jährige Fahrzeugführerin eines Renaults die Vorfahrt eines 29-jährigen BMW-Fahrers missachtete. Auf Grund der Kollision wurde der Renault Clio der Unfallverursacherin auf das Dach geschleudert und die Fahrzeuginsassen schwer verletzt. Der BMW-Fahrer verletzte sich leicht. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Durch den schnellen Einsatz aller Einsatzkräfte konnten die Verletzten schnell versorgt und die Unfallstelle zügig beräumt werden. (VG)

