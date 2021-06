Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Alkohol auf dem Fahrrad unterwegs

Sömmerda (ots)

Beamte der PI Sömmerda führten in den späten Abendstunden am Freitag in der Kölledaer Straße in Sömmerda eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurde ein 38 Jahre alter Mann auf seinem Fahrrad kontrolliert in dessen Atemluft Alkoholgeruch festgestellt werden konnte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Daraufhin musste sich der Radfahrer einer Blutentnahme unterziehen und erhielt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (FR)

