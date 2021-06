Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Déjà-vu

Erfurt (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es in der Kranichfelder Straße von Erfurt an derselben Stelle innerhalb von zwei Stunden zu fast dem identischen Unfall. Um 07:45 Uhr fuhr eine 34-jährige Autofahrerin von einem Supermarktparkplatz auf die zweispurige Straße auf. Dabei übersah sie eine Radfahrerin, die auf dem querenden Radweg entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhr. Die 57-jährige Radfahrerin wurde erfasst, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Zwei Stunden später erfasste ein 62-jähriger Autofahrer an derselben Stelle ebenfalls eine Fahrradfahrerin. Die 38-Jährige fuhr stadteinwärts, entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Auch sie wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell