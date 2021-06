Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Abschlussprüfungen unterbrochen

Erfurt (ots)

Während mehrere Schüler gestern Vormittag in einem Erfurter Gymnasium mitten in ihren Abschlussprüfungen steckten, machte sich eine unbekannte Person im 3. Obergeschoss der Schule zu schaffen. In einer Toilette legte die Person ein Feuer, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Feuerwehr und Polizei wurden verständigt. Mit Lautsprecherdurchsagen wurde die gesamte Schule geräumt und die Abschlussprüfungen unterbrochen. Das Schulpersonal hatte das Feuer bereits gelöscht, sodass der Schaden nur gering ausfiel. Nach dieser ungeplanten Pause, konnten alle Schüler ihren Unterricht und die Prüfungen fortsetzen. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung. (JN)

