Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einmachglas mit Drogen sichergestellt

Erfurt (ots)

Nach einem Hinweis rückte in der vergangenen Nacht die Polizei bei einem Mieter in der Theo-Neubauer-Straße an. Bereits im Treppenhaus nahmen die eingesetzten Polizeibeamten Marihuana Geruch wahr und klopften an der Tür des jungen Mannes. In einem Einmachglas bewahrte der Mieter über 25 Gramm Marihuana auf. In einem Beutelchen fanden sie weitere Betäubungsmittel. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet. Im Südpark stellten Polizisten ebenfalls in der Nacht Drogen sicher. Ein 19-Jähriger hatte über 7 Gramm Marihuana einstecken. Auch hier wurde eine Anzeige gefertigt. (JS)

