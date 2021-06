Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trickbetrüger geben sich als Enkel und Polizisten aus!

Erfurt (ots)

Am Dienstag und Mittwoch kam es im Erfurter Stadtgebiet erneut zu 4versuchten Trickbetrüge. In zwei Fällen kontaktierten die Täter ihre geschädigten telefonisch, gaben sich als Enkel aus und baten um hohe Geldsummen, welche sie Aufgrund eines Notfalls benötigen. In zwei Fällen Fällen gaben sich die Täter als Polizisten aus und erfragten die Vermögenswerte. Alle Geschädigten reagierten besonnen, durchschauten die List und brachen die Telefonate ab. Ein Schaden entstand nicht. (DW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell