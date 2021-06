Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zusammenstoß mit Straßenbahn

Erfurt (ots)

In der Leipziger Straße kam es gestern früh zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw. Der 70-jährige Autofahrer stand an der roten Ampel, als er plötzlich nach links in Richtung Gärtnerei abbog. Der Mann achtete nicht auf die herannahende Straßenbahn, die in Richtung Ringelberg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Audi so stark beschädigt wurde, dass er abgeschleppt werden musste. Auch die Straßenbahn wurde arg in Mitleidenschaft gezogen. Bei dem Unfall wurde der 70-jährige Fahrer leicht verletzt, die Passagiere der Tram sowie der Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Straßenbahnverkehr war für gut 30min in dem Bereich eingeschränkt. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell