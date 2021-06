Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Barfuß auf und davon

Erfurt (ots)

Am Leipziger Platz lief am Montagvormittag ein Mann über eine rote Fußgängerampel. Ein Autofahrer bemerkte dies und hielt an. Statt sich zu bedanken trat der Fußgänger barfuß gegen die Beifahrertür des Polos und verursachte 500 Euro Sachschaden. Ohne Schuhe ergriff der Mann die Flucht. Dank guter Personenbeschreibung wurde der polizeibekannte Täter schnell im Bereich des Angers gefasst. Der 44-Jährige war betrunken und brachte es bei einem Alkoholtest auf 2,5 Promille. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. (JN)

