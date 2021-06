Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Viel Ärger um nichts

Erfurt (ots)

Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro richteten Diebe am Wochenende in der Eugen-Richter-Straße an. Die ungebetenen Gäste betrieben viel Aufwand um in die Räumlichkeiten zu gelangen und beschädigten dabei Fenster und Fensterrahmen. In dem Objekt wurden Schränke und Büros durchwühlt. Gestohlen wurden eine Flasche Wein und etwas Bargeld. Der Wert der Beute liegt gerade einmal bei 6 Euro. (JS)

