Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Scooter verschwunden

Erfurt (ots)

Diebe machten sich am Wochenende in einem Mehrfamilienhaus in der Kartäuserstraße zu schaffen. Sie verschafften sich Zutritt zum Kellerbereich und brachen in zwei Boxen ein. Dort hatten sie es u. a. auf ein Mountainbike und einen E-Scooter abgesehen. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf knapp 2000 EUR. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell