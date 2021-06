Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pfefferspray versprüht

Erfurt (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurden Beamte des Inspektionsdienstes Süd zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich Günterstraße gerufen. Dabei sprühte ein 32-Jähriger einem anderen Mann Pfefferspray ins Gesicht. Aus Angst vor seinem Angreifer sprang der 25-jährige Geschädigte anschließend aus dem 1. Stock des Hauses. Durch den Sprung verletzte er sich leicht am Knöchel und musste zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der Hintergrund des Streites ist bislang nicht bekannt. Den Angreifer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung. (SP)

