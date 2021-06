Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Quad über Facebook wiedergefunden

Sömmerda (ots)

Im Zeitraum vom Donnerstag (10.06.21) 19:00 Uhr zum Freitag (11.06.21) 18:30 Uhr wurde durch unbekannte Täter ein grünes Quad der Marke Suzuki im Wert von ca. 4000 EUR entwendet, welches in der Frohndorfer Straße in Sömmerda abgestellt war. Der 50jährige Eigentümer des Quads gab - nach erfolgter Anzeigenerstattung bei der Polizei - einen Post via Facebook auf, der rege geteilt wurde. Auf Grund eines anonymen Hinweises konnte das Quad des Geschädigten noch in der Nacht vom 11.06.21 zum 12.06.21 aufgefunden und letztendlich durch diesen in Verwahrung genommen werden. Auf Grund des vorliegenden Sachverhalts wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahl gegen Unbekannt eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu gleichartigen weiteren Delikten, werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten.(FS)

