Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrügerische Dachdecker

Sömmerda (ots)

Bereits am Dienstag (08.06.21) erlangten vier rumänische Staatsangehörige, unter der Vorgabe Dacharbeiten anbieten zu wollen, Zutritt auf das Gartengrundstück eines 72 jährigen in der Schallenburger Straße in Sömmerda. Trotz fehlender Zustimmung des 72 jährigen, betraten die Arbeiter das Gartengrundstück und letztendlich auch das Dach der Gartenlaube und beschädigten dadurch "versehentlich" Teile der Dachfläche. Letztendlich willigte der Besitzer dahingehend ein, dass die rumänischen Staatsangehörigen das Dach reparieren dürfen. Hierbei wurde mündlich ein Festbetrag vereinbart. Als die Arbeiten abgeschlossen waren, forderten die Arbeiter neben dem vereinbarten Betrag von 700 EUR plötzlich einen weiteren Betrag von 1.700 EUR in bar. Als der 72 jährige angab diese Summe nicht zahlen zu können, bedienten sich die Täter diverser Gartenutensilien des Geschädigten, die sie als Pfand deklarierten und in der Folge wegnahmen. Als die vier Beschuldigten am 11.06.21 die ausstehende Geldsumme abholen wollten, konnten diese durch Beamten der Polizei Sömmerda gestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach umfangreichen Ermittlungen und durch die von der PI Sömmerda initiierten Durchsuchungen in Hessen, konnten unter anderem einige der als "Pfand" weggenommenen Gegenstände aufgefunden werden. Nach Abschluss der Ermittlungen wurden die 4 rumänischen Staatsbürger am 12.06.21 auf Weisung des zuständigen Staatsanwalts aus den pol. Maßnahmen entlassen. Gegen die vier Täter wird nun unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Betrugs ermittelt.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu gleichartigen weiteren Delikten, werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten.(FS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell