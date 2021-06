Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handtasche gestohlen

Sömmerda (ots)

Gestern Morgen beauftragte eine 66-Jährige eine Bekannte, auf ihre Handtasche aufzupassen. Sie hatte die Tasche in Sömmerda vor einem Geschäft auf eine Bank gestellt. Unbemerkt gelang es trotzdem einem Dieb, die Handtasche zu stehen. Die Bekannte bekam von der Aktion nichts mit. Die Langfinger gelangten so an ein Handy, Bargeld und persönliche Dokumente. (JS)

