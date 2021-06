Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Begehrte Beute: Fahrräder

Erfurt (ots)

Zu einer begehrten Beute unter Dieben gehören vor allem Fahrräder. In Erfurt haben Diebe in der Nacht zu Donnerstag in der Feiningerstraße ein Mountainbike der Marke Cube im Wert von 2.000 Euro gestohlen. Um an das Fahrrad zu gelangen, beschädigten die Täter eine Europalette, an der die Beute gesichert war. In der Carmerstraße machten sich Diebe zwischen Mittwoch und Donnertag in dem Keller eines Mehrfamilienhauses zu schaffen. Gewaltsam gelangten sie in eine Kellerbox und stahlen ein Mountainbike der Marke Canyon im Wert 2.500 Euro. In der Johannes-Itten-Straße stahlen zur gleichen Zeit Unbekannte aus einem Carport einen Fahrradanhänger, Kinderfahrradhelme sowie ein Schloss im Wert von mehr als 400 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell