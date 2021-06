Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken unterwegs

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei stoppte am Donnertag gleich drei Männer im Straßenverkehr, die nun mit empfindlichen Strafen rechnen können. Ein 45-jähriger Caddy-Fahrer wurde in der Werner-Seelenbinder-Straße einer Kontrolle unterzogen. Er erreichte einen Atemalkoholwert von fast 1,5 Promille. Am Samuel-Beck-Weg war die Fahrt für einen 56-jährigen Skoda-Fahrer beendet. Das Atemalkoholmessgerät zeigte bei ihm einen Wert von mehr als 1,1 Promille an. Ein 19-Jähriger muss mit einem saftigen Bußgeld sowie einer Strafanzeige rechnen. Er war in der Mainzer Straße mit einem E-Longboard unterwegs. Er pustete fast 0,7 Promille und konnte für seinen fahrbaren Untersatz keinen Versicherungsschutz vorweisen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell