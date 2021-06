Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ins Gesicht getreten

Erfurt (ots)

Zeugen riefen in der Nacht zu Freitag die Polizei um Hilfe. Gegen 01:10 Uhr hatten sie in der Bahnhofstraße von Erfurt eine Schlägerei beobachtet. Durch die Bundespolizei wurde der 25-jährige Täter gestellt. Der 41-jährige Geschädigte wurde stark betrunken mit leichten Gesichtsverletzungen angetroffen. Nach erster Befragung sollen die Männer körperlich aneinander geraten sein. Dabei soll der Jüngere den Älteren mit einem Faustschlag niedergestreckt und anschließend in das Gesicht getreten haben. Die genauen Tatumstände müssen noch geklärt werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (JN)

