Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Schlaf überrascht

Erfurt (ots)

Im Bereich des Güterverkehrszentrums von Erfurt brach am Mittwochabend ein Dieb in eine Waschhalle für Lkws ein. Nachdem er eine Fensterscheibe der Firma eingeschlagen und in der Waschhalle Bargeld gestohlen hatte, versuchte der Einbrecher ein Büro aufzuhebeln. Hier rechnete er aber nicht mit der Anwesenheit einer 23-Jährigen, die dort genächtigt hatte. Ihr Hund ahnte, dass es sich bei dem nächtlichen Besucher um kein Freund handeln konnte. Er bellte so lange, bis er den Dieb in die Flucht geschlagen hatte. (JN)

