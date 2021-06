Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht unterwegs

Erfurt (ots)

Die Polizei stoppte in Erfurt gleich drei berauschte E-Scooter-Fahrer. Am Mittwochnachmittag erwischten die Beamten in der Riethstraße einen 30-Jährigen. Er stand unter dem Einfluss von Cannabis und Metamphetamin. Kurz nach 01:00 Uhr ereilte es am Donnerstag in der Schlachthofstraße einen 36-jährigen Mann. Er stand ebenfalls unter Drogeneinfluss. Wenige Minuten später ging der Polizei in der Bahnhofstraße ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer ins Netz. Er war alkoholisiert und brachte es auf fast ein Promille. (JN)

