Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken gestoppt

Erfurt (ots)

Eine betrunkene Fahrradfahrerin geriet am Donnerstagabend in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Beamten stoppten die Frau in der Kölledaer Straße von Sömmerda. Die 22-Jährige erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Eine Blutentnahme und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr waren die Folge. (JN)

