Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrecher

Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Mittwoch trieb sich ein Dieb in einem Keller in Sömmerda herum. In der Heinrich-Heine-Straße war der Langfinger in ein Mehrfamilienhaus gelangt und hatte einen Kellerraum aufgebrochen. Neben einem Adapter zur Befestigung eines Kindersitzes, stahl der Dieb ein E-Bike im Gesamtwert von über 4.000 Euro. (JN)

