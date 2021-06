Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenbolden den Rucksack gestohlen

Erfurt (ots)

Heute Nacht wurden zwei sturzbetrunkene Männer in der Häßlerstraße bestohlen. Das Duo lungerte auf einer Bank herum, als ein Pärchen vorbei kam und den betrunkenen Männern einen Rucksack wegnahm. Der 35-Jährige versuchte seinen Rucksack noch festzuhalten, daraufhin wurde er von dem Räuber in den Bauch getreten. Der Unbekannte flüchtete mit seiner Kumpanin in Richtung Innenstadt. Die beiden konnten nicht mehr aufgegriffen werden. Bei den betrunkenen Männern stellten die Beamten Werte um die 2,0 Promille fest. In dem Rucksack befand sich ein Handy, sowie eine Flasche Cola. (JS)

