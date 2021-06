Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto aufgebrochen

Sömmerda (ots)

Eine 61-jährige Frau parkte ihr Auto am Dienstagvormittag, gegen 10:30 Uhr, in der Uhlandstraße von Sömmerda. Da sie sich nur 30 Minuten entfernte, ließ sie ihre Handtasche im Auto zurück. Ein Dieb witterte seine Chance und schlug die Seitenscheibe des Fiats ein. Die unbekannte Person stahl die Handtasche mit Bargeld und Ausweisdokumenten. Am Auto entstand Sachschaden von etwa 150 Euro. Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0127954 entgegen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell