Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Klettermaxe

Erfurt (ots)

Eine besorgte Anwohnerin meldete sich Dienstagnachmittag bei der Erfurter Polizei. Sie hatte in der Berliner Straße einen Mann beobachtet, der von der Überdachung einer Eingangstür versuchte in ein Fenster zu gelangen. Die Beamten stellten vor Ort den vermeintlichen Einbrecher fest. Der 31-jährige Mann wohnte in dem Haus. Er hatte seine Wohnungsschlüssel vergessen und hatte sich mit Kletterkünsten auf eine etwas andere Art und Weise Zutritt zu seiner Wohnung verschafft. (JN)

