Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ortungstechnik überführt Dieb

Erfurt (ots)

Einem 17-Jährigen wurde am Dienstagabend in Erfurt das Handy gestohlen. Er befand sich in einem Supermarkt in der Innenstadt, als ihm ein Dieb das hochwertige Smartphone aus der Hosentasche stahl. Der Langfinger flüchtete mit einem Auto. Dank Ortungstechnik konnte der Jugendliche sein Handy lokalisieren. Der Dieb fuhr mit dem Auto nach Arnstadt. Dort wurde der 55-jährige Täter mit dem Handy gestellt. Zur Freude des Jugendlichen erhielt er noch am Abend sein Smartphone zurück. (JN)

