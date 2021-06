Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gelegenheit macht Diebe

Erfurt (ots)

Zwei Bauarbeiter hatten gestern Abend in der Salinenstraße das Nachsehen. Die Herren beluden ihren Transporter und ließen das Fahrzeug wenige Minuten unbeaufsichtigt. Diebe nutzten die Gelegenheit und schnappten sich die Rucksäcke der beiden. So gelangten die Langfinger an Bargeld, EC-Karten und persönliche Dokumente. Als die Handwerker das Fehlen bemerkten, waren die Diebe schon über alle Berge. (JS)

