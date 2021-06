Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos beschädigt

Erfurt (ots)

Am Karl-Reimann-Ring wurden gestern Morgen zwei PKWs beschädigt. Zwischen 06:00 und 07:40 Uhr zerkratzten Unbekannte die Autos. An einem Opel entstand dadurch ein Schaden von ca. 4.000 Euro, an einem Audi ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Wer für die Aktion verantwortlich ist, ist nicht bekannt. (JS)

