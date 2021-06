Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrüche

Erfurt (ots)

Jede Woche nehmen Polizeibeamte Kellereinbrüche auf. Oft staunen sie dabei nicht schlecht, auf was es die Diebe abgesehen haben. In der Mainzer Straße und in der Waldenstraße ließen die ungebetenen Gäste ein Fahrrad und diverses Zubehör wie Sättel, Taschen und Beleuchtung mitgehen. Aus einem Keller im Papiermühlenweg verschwand Weichspüler. Hier war der Wert der Beute geringer als der entstandene Sachschaden. (JS)

