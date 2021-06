Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Luftgewehr geschossen

Sömmerda (ots)

Gestern Abend wurde in Sömmerda ein 33-Jähriger von einer Knicker angeschossen und leicht verletzt. In einer Plattenbausiedlung trank er gemeinsam mit anderen Personen Alkohol. Als er dann auf den Platz urinierte reichte es einem Mieter des Wohnblocks. Von der 6. Etage aus legte er seine Knicker an, schoss und traf den Trunkenbold an der Hüfte. Die Gruppierung rückte bei dem Schützen ein und stellte ihn zur Rede. Dabei rissen sie seine Klingel raus. Als der Mann die Meute abtreten ließ, informierte diese die Polizei. Den Beamten öffnete der Schütze nicht, so dass die Tür mit Hilfe eines Schlüsseldienstes geöffnet werden musste. Dort stellten sie den Mieter schlafend fest. Das Luftgewehr wurde sichergestellt. Der 33-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von über 1,2 Promille. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell