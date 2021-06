Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kleidercontainer in Brand

Landkreis Sömmerda (ots)

In Leubingen steckten Unbekannte Samstagabend einen Kleidercontainer in Brand. Wer die Sachen anzündete und mit was, ist bisher nicht bekannt. Durch die freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden, die Ermittlungen zu der Brandstiftung dauern noch an. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell