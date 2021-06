Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Durch Glasflasche verletzt

Erfurt (ots)

Im Bereich des Petersberges wurden in der Nacht von Samstag zu Sonntag drei Personen bei einer Auseinandersetzung verletzt. Die drei gerieten mit einem Mann in Streit, in deren Folge der Angreifer dem 20-Jährigen eine Glasflasche gegen den Kopf schlug. Die Flasche zerbrach und die umherfliegenden Splitter trafen seine beiden Begleiterinnen. Die jungen Frauen wurden dadurch leicht verletzt, der 20-Jährige wurde mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu dem Täter sind noch nicht abgeschlossen. (JS)

