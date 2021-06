Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Explosion in Kleingartenanlage

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein lauter Knall schreckte in der vergangenen Nacht mehrere Mitglieder einer Kleingartenanlage in Riethnordhausen auf. Kurz vor 03:00 Uhr war eine Gartenlaube explodiert. Durch die Detonation wurde das gesamte Gartenhaus zerstört. Die Trümmer verteilten sich über einen großen Radius. In einem Nachbargarten wurde die Fenster einer weiteren Laube entglast. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Mehrere Freiwillige Feuerwehren kamen zum Einsatz, um den Brand zu löschen. Vermutlich wurde die Explosion durch eine Gasflache ausgelöst, welche sich im Gartenhaus befand. Um die genauen Umstände der Explosion zu ermitteln, hat die Kriminalpolizei ihre Arbeit aufgenommen. Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. (JN)

