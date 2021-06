Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht unterwegs

Landkreis Sömmerda (ots)

Die Polizei Sömmerda ertappte am Donnertagabend im Landkreis gleich zwei Männer, die berauscht mit dem Auto unterwegs waren. Ein 36-jähriger BMW-Fahrer wurde in Vehra gestoppt, ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer in Schwerstedt. Bei beiden Männern schlug der Drogenvortest positiv auf Amphetamine an. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt, eine Blutentnahme veranlasst und Anzeige erstattet. (JN)

