Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei auf einen Streich

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag brachen Diebe in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Buttstädt ein. Über die unverschlossene Haustür waren die Langfinger in das Gebäude gelangt. Aus dem Keller einer 48-jährigen Frau stahlen die Diebe gleich zwei Mountainbikes der Marke Cube im Wert von etwa 800 Euro. Die Polizei rät Haustüren grundsätzlich geschlossen zu halten. Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus, wenn es bei Ihnen klingelt. Auch im Keller sollten Fahrräder immer angeschlossen werden. Schützen Sie Ihren Keller von neugierigen Blicken, indem Sie Ihre Kellerbox mit seinem Sichtschutz ausstatten. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell