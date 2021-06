Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mountainbike gestohlen

Erfurt (ots)

Auf ein hochwertiges Mountainbike der Marke Trek hatten es Diebe in einem Mehrfamilienhaus der Saalfelder Straße von Erfurt abgesehen. Der 59-jährige Besitzer hatte sein blaues Fahrrad im Wert von 2.400 Euro in einem Fahrradkeller angeschlossen. Am Donnertagmorgen stellte der Eigentümer den Diebstahl fest und erstattete Anzeige. (JN)

