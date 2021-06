Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandfall

Erfurt (ots)

In der letzten Nacht wurden Polizei und Feuerwehr gegen Mitternacht zu einem Wohnungsbrand in die Nordstraße gerufen. Der 27-jährige Wohnungsmieter sowie weitere Anwohner hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Im Badezimmer der betroffenen Wohnung kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brandfall. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei und Feuerwehr kann ein technischer Defekt sowie eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden fiel nur gering aus. Aufgrund der Rauchentwicklung ist die Wohnung kurzzeitig nicht bewohnbar. Der 27-jährige Mieter kam in der Nacht anderweitig unter. (JN)

