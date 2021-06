Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zu schnell unterwegs

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei führte gestern Abend am Juri-Gagarin-Ring Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei erlaubten 30 km/h waren 15 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Am eiligsten hatte es ein 19-Jähriger mit seinem Chevrolet. Er fuhr doppelt so schnell wie erlaubt. Ihn erwartet ein Bußgeld von 100 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderkartei. (JN)

