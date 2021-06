Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wildunfälle

Landkreis Sömmerda (ots)

Kurz vor Frohndorf verendete gestern Abend gegen 23:15 Uhr auf der B 176 ein Reh. Bei einem Zusammenstoß mit einem Mazda wurde das Tier so schwer verletzt, dass es noch an der Unfallstelle verstarb. Die 55-jährige Autofahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Allerdings wurde ihr Mazda beschädigt. Heute Morgen kollidierte zwischen Weißensee und Scherndorf eine 57-jährige Seat-Fahrerin mit einem Reh. Auch hier verstarb das Tier und am Auto entstand Sachschaden. (JS)

