Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Böse Überraschung

Erfurt (ots)

In der Melchendorfer Straße stellte gestern Abend ein Autofahrer seinen zerkratzten PKW fest. Unbekannte hatten sich an dem parkenden Auto zu schaffen gemacht während der Mann in dem Einkaufsmarkt war. Der Lack des Fahrzeuges wurde beschädigt. Wer für die Sachbeschädigung verantwortlich ist, kann noch nicht gesagt werden. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell