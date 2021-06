Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken auf Fahrrad und E-Scooter

Erfurt (ots)

Bei Kontrollen gingen der Polizei in der vergangenen Nacht in Erfurt mehrere betrunkene Zweiradfahrer ins Netz. Ein 23-jähriger E-Scooter Fahrer brachte es gegen 01:00 Uhr auf knapp 1,2 Promille. Kurz vorher erreichte ein 22-jähriger E-Scooter Fahrer bei dem Atemalkoholtest einen Wert von 0,8 Promille. Um 2:00 Uhr wurden in der Lepiziger Straße zwei Radfahrer einer Kontrolle unterzogen. Die 31-jährige Frau hatte knapp 1,7 Promille intus, ihr 29-jähriger Begleiter über 2,1 Promille. Gegen alle vier wurde Anzeige erstattet. (JS)

